Secondo Jimmy Choo “le scarpe col tacco alto non moriranno mai”

“Le scarpe col tacco alto non moriranno mai”, parola di Jimmy Choo. Il designer di origine malese aprirà la sua accademia di moda, a settembre, nel quartiere londinese di Mayfair. Si chiamerà JCA London Academy of Fashion. Guardando alla moda, Choo riconosce che ora è il tempo delle sneaker. Ma verrà anche quello dei tacchi, quando la pandemia finirà e “la gente avrà voglia di matrimoni, feste, eventi”.

L’academy

La JCA London Academy of Fashion non sarà solo una scuola. Sarà anche un incubatore, cioè uno spazio di coworking e networking per le startup. Collaborerà con l’Università di West London, che supervisionerà e convaliderà gli standard accademici. Non si insegneranno solo calzature e accessori, le specializzazioni di Choo, ma sono previsti corsi ad ampio raggio. Ciò consentirà agli studenti di individuare la propria strada e le opportunità di mercato. “Quando inizi a costruire la tua casa, se le fondamenta sono solide questa può durare per centinaia di anni – ha detto Choo a Business of Fashion –. Devi avere alcune competenze: come parlare con i clienti, come capire cosa vogliono e come rappresentare loro i tuoi progetti. Una volta che hai le capacità per gestire un’attività di alta moda, puoi facilmente svolgere la tua attività di prêt-à-porter“. All’interno della scuola, il designer condurrà esercitazioni di masterclass, offrirà un tutoraggio personale e sfrutterà il proprio network produttivo per organizzare vari stage.

Le scarpe col tacco alto

Choo ha detto a BoF che se dovesse ricominciare da capo oggi, rifarebbe la stessa scelta di quando ha cominciato. Punterebbe, cioè, sull’alta moda anche se guidata dal digitale. Ritiene che le sneaker non siano un punto di partenza “ragionevole e intelligente per gli aspiranti calzaturieri di lusso”, dove poter convogliare creatività ed eleganza. “Ora non puoi disegnare una sneaker. Devi inventarti qualcosa di insolito, di carino, qualcosa di cui la gente parli”. Choo non manda in pensione lo stiletto: “Penso che, dopo la pandemia, la gente voglia ancora partecipare a eventi, come matrimoni e feste. Le scarpe col tacco alto non moriranno mai”. (mv)

