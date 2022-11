Skechers, ultima frontiera: incassare 10 miliardi entro il 2026

Skechers punta ai 10 miliardi di dollari di vendite nel 2026. Nell’ultimo mese, il brand calzaturiero USA ha fatto notizia per la causa intentata contro Hermès e per aver allontanato Kanye West dal suo quartier generale. Ma la notizia più sostanziosa è che ha chiuso un terzo trimestre da record grazie al boom in Europa e, in particolare, al contributo dell’Italia. La sua ultima frontiera, dunque, è quella di confermare questa crescita in modo strutturale per i prossimi 3 anni.

Il valore del mercato italiano, soprattutto

Skechers ha il suo quartier generale italiano a Vimercate. Fino al 2011 è stato a Verona, poi, però, è emersa la necessità di essere più vicini a Milano. Da 15 anni il country manager italiano è Sergio Esposito che, al quotidiano La Repubblica, sintetizza così l’exploit del marchio. “Essere confortevoli e tecnologicamente avanzati con un prezzo decisamente democratico“. In Italia i modelli Skechers sono distribuiti in 14 negozi monomarca, 20 punti vendita in franchising e oltre 2.000 retailer.

Ultima frontiera

L’anno scorso Skechers ha registrato ricavi per 6,3 miliardi dollari. In Europa, i mercati più importanti sono Germania, Spagna e Regno Unito. Ma nel terzo trimestre l’area EMEA ha visto un miglioramento delle vendite del 48%. Un boom che ha contribuito al record di fatturato: 1,88 miliardi di dollari, +20,5% rispetto al 2021. In Cina, le vendite sono diminuite del 19%. Da luglio a settembre 2022 però, nonostante il forte incremento di fatturato, la marginalità si è ridotta. Gli utili netti sono scesi del 16,7% rispetto all’anno precedente. Su Footwear News (testata che ha nominato Skechers azienda dell’anno per il 2022), si legge che la società ha attribuito questo risultato all’aumento dei costi di trasporto e della logistica solo parzialmente compensati dall’aumento dei prezzi medi di vendita. (mv)

