Sneaker da bere: Jack Daniel’s festeggia con Nike la sponsorship NBA

Del colore ambrato del whiskey, strutturate come il sapore di un distillato, affascinanti come una vecchia botte per invecchiare il liquore. Dallo scorso gennaio Jack Daniel’s, etichetta statunitense del whiskey, è uno degli sponsor dell’NBA, la lega stelle e strisce del basket. Per celebrare la partnership, Jack Daniel’s ha realizzato con Nike e con la supervisione del designer Dominic Chambrone (detto “il chirurgo delle scarpe”) una collezione speciale di Air Force 1, con tomaia in pelle lavorata a mano nei dettagli. La collection, però, non è alla portata di tutti: saranno vendute, ad acquirenti selezionati dopo sorteggio, il 17 e 18 febbraio in un popup store di Los Angeles.