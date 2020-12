Spartoo rileva JB Martin e lo salva (per ora) dal fallimento

Spartoo rileva JB Martin. E, in questo modo, salva il marchio quasi centenario dal fallimento. Il gruppo francese, specializzato nell’e-commerce di calzature, aggiunge un nuovo brand al suo portafogli. Spartoo ha acquisito anche Christian Pellet (scarpe da uomo) e Un matin d’été (scarpe da donna). Non si conosce l’ammontare dell’investimento in JB Martin.

JB Martin compirà cento anni nel 2021. Ma proprio alle soglie del secolo di vita, la società di Fougères ha rischiato il tracollo. Il brand è stato posto in liquidazione il 3 giugno 2020 dal tribunale commerciale di Parigi. Fino a quel momento nessun investitore si era palesato per il suo acquisto. I 125 dipendenti di JB Martin sono stati licenziati, mentre i suoi negozi (una decina) sono stati chiusi. Da diverso tempo in difficoltà, il marchio era finito sotto i colpi della pandemia. Ora Spartoo ha annunciato di averlo rilevato, e con esso gli altri asset finiti in liquidazione, i marchi Christian Pellet e Un matin d’été. Spartoo non ha annunciato come intende rivitalizzare lo storico marchio. Come riporta Agence Api, si limita a dire che “JB Martin incarna un meticoloso know-how nella professione calzaturiera che il gruppo continuerà a sviluppare”.

Il gruppo

Spartoo impiega oltre mille persone e genera un fatturato di 250 milioni di euro. Segnala 14,5 milioni di visitatori unici al mese in Europa, con più di 400.000 modelli e più di 6.000 marchi sul suo sito. Spartoo non è nuova ad acquisizioni. Nel 2017 ha comprato il marchio francese di scarpe per bambini GBB. Non sempre, però, sono state a lieto fine. Nel 2018 Spartoo ha rilevato il gruppo André, salvo cederlo 18 mesi dopo a François Feijoo, suo ex manager dal 2005 al 2013. André non è mai uscita dalla sua crisi. (mv)

