“Questo spot è degradante e sessista”. Polemiche e sanzioni a Londra per una pubblicità di Redfoot Shoes

È stato censurato dall’Advertising Standards Authority (l’organo di vigilanza sulla pubblicità nel Regno Unito) perché ritenuto “degradante e sessista”. Si tratta dello spot pubblicitario del marchio Goodwin Smith, proprietà Redfoot Shoes, azienda britannica che produce scarpe da uomo a Bacup, Lancashire. Nello spot compaiono tre uomini eleganti e tre donne ultrasexy che in alcune sequenze sono in topless e tanga con lo slogan: “Fancy a pair?” ovvero “Ne vuoi un paio?”. Le scarpe sono usate per coprire il seno di una donna o appoggiate sulla schiena di un’altra modella inginocchiata sul pavimento davanti alla quale appare una macchina che lancia banconote. “Abbiamo considerato il contenuto generale, e in particolare alcune immagini, sessualmente allusive e degradanti per le donne. In ogni scena la donna è trattata come un oggetto” è il motivo della censura da parte di ASA. Secondo quanto riporta BBC, l’azienda ha ribattuto che considera lo spot come un concetto di fantasia spensierata per gli uomini e non è certamente destinato a degradare le donne. “Inoltre – continua l’azienda – la maggior parte del team di produzione che ha girato il video era composto proprio da donne”. (mv)