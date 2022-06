Sua altezza reale la sneaker: 172 miliardi di dollari nel 2028

Sua altezza reale la sneaker. Nel 2028 il mercato delle sneaker raggiungerà 172 miliardi di dollari, partendo dai 127 del 2021. Sarà pure in atto un ritorno a una scarpa meno informale, ma chi realizza analisi sui trend di consumo non ha dubbi. Nei prossimi 6 anni le vendite di sneaker continueranno a crescere. Merito dell’area Asia Pacific e delle vendite online. Una crescita dirompente che sembra poter durare fino a quando l’industria della moda non creerà una valida alternativa. Quella “scarpa filosofale” post sneaker che i brand stanno disperatamente cercando di realizzare. Senza, per ora, riuscirci.

Secondo l’ultimo aggiornamento rilasciato da ResearchAndMarkets.com, il mercato globale della sneaker (intesa come “scarpa progettata per lo sport e altre attività all’aperto”) raggiungerà 171,9 miliardi entro il 2028. In pratica: +4,7% di CAGR (tasso annuo di crescita composto). La percentuale combacia con la previsione di Statista, secondo cui il mercato mondiale delle sneaker ha raggiunto i 127,3 miliardi di dollari nel 2021. Ed è destinato a crescere a un tasso del 4,9% negli anni successivi.

Sneaker revenge

Secondo ResearchAndMarkets.com le sneaker hanno subìto una significativa battuta di arresto causa Covid, che ha costretto le persone a restare a casa. Ora, però, la situazione sta gradualmente migliorando. Tra i fattori di crescita del mercato c’è il maggior reddito dei consumatori, disposti a spendere di più per modelli dalle prestazioni tecniche più elevate. Ma c’è anche “la crescente voglia di praticare sport e attività fisiche”. La sfida, invece, è rappresentata dalla concorrenza di prodotti a basso costo (rispetto ai prezzi praticati dai vari Nike, Adidas, Puma, Under Armour) nelle aree rurali e nei Paesi a basso reddito.

La perplessità della moda

Spesso però vediamo come le scarpe progettate per la prestazione sportiva siano indossate anche nel tempo libero per la loro estrema comodità. È stato il fattore di successo che ha cambiato la storia della calzatura. Ora, però, la moda sta cercando di attingere meno dal mondo sportivo. Un esempio recentissimo è quello di Giorgio Armani. Nella sua collezione estiva 2023 ha inserito molte espadrillas e sleeper, dichiarando a Corriere della Sera: “Ho dimenticato per un attimo le sneaker”. Ma mentre pronunciava questa frase ha mostrato le scarpe, mettendo in evidenza il modello sportivo che calzava… (mv)

