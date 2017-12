Tracollo calzaturiero in Spagna: in liquidazione le scarpe di fascia alta griffate Rebeca Sanver

Rebeca Sanver in liquidazione. La società spagnola di calzature Florencia Marco, fondata nel 1987, proprietaria del marchio (oltre a To Be e Pimientos), era entrata in crisi da qualche tempo e per poter proseguire la sua attività aveva richiesto, a ottobre, un accordo con i creditori al Tribunale commerciale di Alicante. Accordo che non è arrivato. Lo stesso Tribunale, quindi, ha accolto la richiesta di scioglimento della società. Ora si procederà con la liquidazione. La società che produceva calzature di fascia alta è passata dai 22 milioni di euro di fatturato del 2004 agli 8 del 2015. Tra le cause della crisi anche la scelta di aprire 8 negozi monomarca. L’ormai ex amministratore delegato di Florencia Marco, José Juan Sanchís Busquier, che il Tribunale ha sostituito nominando Carlos Felipe Ros, tra il 2013 e il 2015 è stato anche presidente di FICE, l’associazione degli imprenditori calzaturieri spagnoli. (mv)