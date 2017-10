Il tribunale rifiuta la proposta (l’unica) di CVC. L’acquisto di JB Martin salta. Brand a rischio liquidazione?

Cattive notizie per JB Martin. Il Tribunale Commerciale di Parigi ha rifiutato la proposta di acquisto avanzata da CVC (Compagnie Vosgienne de la Chaussure, ex Vivarte, ora di proprietà dei tedeschi di Hanse Industriekapital) perché le garanzie finanziarie non sono arrivate in tempo utile. Il Tribunale tornerà a riunirsi il 16 novembre, ma ancora non si sa se valuterà di nuovo questa offerta oppure ne prenderà in considerazione altre, dato che al momento non ce ne sarebbe nessuna. Lo stesso Tribunale ha fissato anche un’altra udienza, il 20 dicembre, per esaminare, questa volta, un possibile piano di sviluppo annunciato dall’attuale proprietario dell’azienda, Francis Lagarde. Il gruppo JB Martin impiega 269 dipendenti, di cui 65 in forza alla sede francese di Fougères. Il piano di CVC è quello di mantenere, in totale, solo un centinaio di dipendenti. Per Claude-Éric Paquin, presidente federazione di CLIMO, associazione dei manifatturieri francesi ed ex capo del gruppo, “JB Martin è un’impresa importante. La sua liquidazione sarebbe una cattiva notizia per tutta l’industria francese delle calzature. Questo rafforzerebbe solo le importazioni e le etichette private”. (mv