Un mercato ha sorpreso Giuseppe Santoni: lì la crisi non si sente

In cima all’agenda di Santoni c’è la digitalizzazione. Il coronavirus ha comportato la trasformazione delle modalità di consumo e ora bisogna rinforzare l’e-commerce. Il brand marchigiano non per questo dimentica il retail fisico (nuovo store in vista a Milano) e la sostenibilità. Ma c’è un mercato che ha sorpreso Giuseppe Santoni. Parlando con MFF, l’imprenditore (nella foto) si meraviglia dell’ottima performance della Florida: lì sembra che la crisi non sia mai arrivata.

Sorpreso Santoni

Guardando ai trend di vendite del brand, Santoni conferma l’importanza dell’Europa, anche quella dell’Est. È negli States che si annida la sorpresa. “Il mercato statunitense ha sempre performato bene – spiega –, ma in questi mesi ha risentito della pandemia, delle proteste e delle questioni politiche. A eccezione della Florida, che sorprendentemente sembra non risentire in alcun modo della situazione e sta lavorando bene”. Le prospettive sono talmente interessanti che il brand si sta “attivando per localizzare le nostre attività in quest’area”, aggiunge.

E poi l’e-commerce

Gli States sono tra le aree in cui si concentrano anche gli sforzi di Santoni in direzione e-commerce. “Abbiamo lavorato molto sui canali digitali. Avevamo già una presenza importante online e durante la pandemia abbiamo potenziato l’e-commerce”. Come? “Implementando il canale digitale anche in America e in Asia – conclude – e ampliando l’offerta del catalogo virtuale”.

