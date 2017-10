Verona, il calzaturificio Sartori annuncia 18 licenziamenti: scioperano gli operai

Alta tensione in casa Sartori. I lavoratori del calzaturificio di San Giovanni Ilarione (Verona) sono scesi in strada ieri mattina per protestare, come si legge su L’Arena, contro i 18 licenziamenti annunciati dall’azienda veneta, attiva da 52 anni e specializzata nella produzione di scarpe da uomo e donna di medio-alto livello. A ballare sarebbero, in particolare, i posti del reparto manovia, che potrebbe essere soppresso. I dipendenti del calzaturificio hanno organizzato un presidio fisso davanti alla sede dell’azienda a partire dalle 7 del mattino, a cui avrebbe partecipato buona parte dei 65 lavoratori totali della Sartori. Il calzaturificio è un punto di riferimento per l’intera Val d’Alpone e, per manifestare la solidarietà del paese, ieri ha fatto visita al presidio anche il sindaco di San Giovanni Ilarione, Luciano Marcazzan. (art) (fermo immagine da larena.it)