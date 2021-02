Vietnam, borsa e scarpa sull’orlo del baratro: urgono investimenti

In Vietnam pelletteria e calzaturiero sono sull’orlo del baratro. La pandemia di Coronavirus continua a mordere, tanto che gli esperti consigliano gli imprenditori di intervenire subito sulle proprie aziende se vogliono vederle sopravvivere. Come mai? I consumatori scelgono prodotti più durevoli e nessuna azienda vietnamita vanta un brand forte.

Sull’orlo del baratro

I primi problemi per la manifattura vietnamita hanno avuto inizio lo scorso marzo. Quando in Europa e Stati Uniti, cioè, i negozi hanno cominciato a chiudere. La domanda ha conosciuto un blocco improvviso e, come spiegano ora gli esperti ascoltati da vietnamplus.vn, di fronte a queste difficoltà gli imprenditori dei due settori non hanno reagito modificando la loro offerta.

I prodotti più durevoli

I consumatori finali hanno modificato le loro abitudini. Se il 60% del pubblico, stando ai dati riportati da vietnamplus.vn, ha ridotto il proprio budget per gli acquisti di moda, il 65% ha iniziato a scegliere prodotti di qualità maggiore. Il 67%, oltretutto, manifesta un’attenzione crescente alla qualità dell’ambiente di lavoro.

Come uscirne?

Phan Thi Thanh Xuan è capo del Dipartimento di strategia e politica di integrazione presso l’Istituto di politica e strategia industriale e commerciale. In questa veste lavora al progetto di riforma e miglioramento della connettività delle piccole e medie imprese finanziato dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). È lui a suggerire alle imprese vietnamite di aumentare gli investimenti in automazione e produttività, investendo sulla crescita del proprio marchio. Secondo Nguyen Thi Xuan Thuy, su 3.000 produttori di calzature solo 17 hanno attività di progettazione, 400 lavorano come terzisti e il 20% utilizza macchinari automatizzati. La grande pecca del sistema vietnamita, quindi, sarebbe quella di aver finora pensato solo a lavorare le fasi intermedie senza mai puntare a un prodotto finito proprio. (art)

