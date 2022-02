Vietnam: stop lockdown, le fabbriche restano aperte

In Vietnam il Covid non fa più paura. Nonostante il picco dei contagi, le fabbriche restano aperte. Nessun lockdown per i grandi gruppi della moda (Nike in primis) che tirano un sospiro di sollievo. La diffusione del vaccino e un virus ritenuto meno pericoloso hanno indotto il governo a non imporre nuove chiusure alle aziende. Risultato: il settore delle calzature e della pelletteria torna ottimista per il 2022.

Le fabbriche restano aperte

In Vietnam, nonostante il picco dei contagi (il doppio rispetto a quando fu imposta la chiusura delle fabbriche), la produzione non subirà più interruzioni. “Ora le cose vanno abbastanza bene: ci sono molti ordini che devono essere consegnati in modo da poter fare gli straordinari per guadagnare di più“, ha affermato a Reuters Nguyen Van Hoang, 28 anni, dipendente in una pelletteria di Ho Chi Minh City.

Stop lockdown

Ulteriori chiusure, considera il governo, danneggerebbero le aziende e peggiorerebbero la congestione dei porti. Non solo: influirebbero negativamente sull’inflazione. Ma la situazione rimane, comunque, ancora complessa. Nike, le cui calzature sono made in Vietnam per il 50%, non ha ancora risolto i problemi della supply chain locale. Infatti, ha ridotto le previsioni di vendita per il 2022. I rivenditori segnalano ancora ritardi nelle consegne di 3-4 mesi.

Prospettive migliori

Lo stop ai lockdown permette, però, all’area pelle vietnamita di nutrire prospettive migliori per il 2022. Il vicepresidente di Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association (LEFASO), Phan Thi Thanh Xuan, spiega infatti a VietnamPlus che gli ordini confermati fino alla fine di agosto 2022 “sono una buona base per le aziende per aumentare la produzione”. E, quindi, “riprendere la crescita dopo essere state colpite dal Covid”. (mv)

