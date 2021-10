Corichem e Silvateam: campioni green per Credit Suisse e Kon Group

La chimica conciaria e i suoi campioni green. Credit Suisse e Kon Group hanno inserito Corichem e Silvateam nell’elenco delle 100 imprese più attente al tema della sostenibilità. L’attività di analisi ed elaborazione della classifica ha potuto contare sul supporto di Forbes Italia e “troverà continuità con investimenti in una business community dedicata al Sustainability Award”. In altre parole, una sorta di “club” nel quale si potrà accedere a contenuti esclusivi in un’ottica di dibattito e condivisione.

Campioni green

Corichem di Sarego (Vicenza, a sinistra nella foto) produce ausiliari chimici e coloranti per le aziende del settore conciario. Silvateam di San Michele Mondovì (Cuneo, a destra nella foto) è il principale produttore di estratti vegetali e prodotti chimici per il settore conciario. Entrambe risultano tra i 100 campioni della sostenibilità di Credit Suisse e Kon Group. La valutazione, spiega forbes.it, ha scremato 350 autocandidature arrivando a 200 imprese poi sottoposte a intervista. Da questo gruppo sono usciti i 100 campioni.

Criteri e prossimi passi

Il ranking, elaborato da Altis, poggia su tre elementi portanti. Primo: Essential, le dimensioni senza la cui presenza è difficile poter dichiarare che un’azienda è sostenibile. Secondo: Basic, le dimensioni che contribuiscono a rendere un’azienda sostenibile. Terzo: Advanced, le dimensioni che identificano l’eccellenza nella sostenibilità in uno specifico ambito ESG. L’iniziativa, come si legge su forbes.it, avrà continuità “attraverso gli investimenti degli organizzatori in una business community dedicata al Sustainability Award”. Si tratterà di “un club esclusivo dove stimolare continuamente il miglioramento in materia di sostenibilità e il raggiungimento rapido di livelli sempre superiori di rating ESG con conseguenti impatti positivi su tutta la comunità”.

