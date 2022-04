Da cosa e come Arco International protegge la pelle

[articolo sponsorizzato]

Oltre 20 anni di esperienza e attenzione nel proteggere la pelle dall’attacco delle muffe. È questo il punto forte di Arco International, realtà nata da appena un anno, ma espressione di una collaudata professionalità nel settore. I due soci fondatori, Pietro Radollovich e Luca Ramadori (nella foto), ci raccontano la loro attività, frutto di un percorso professionale trascorso nelle più importanti multinazionali chimiche conciarie. Arco supporta i propri clienti con un servizio personalizzato. Li aiuta a prevenire e, nel caso, affrontare problemi legati all’attacco microbiologico sulle pelli, dal rinverdimento alla pelle finita. “Siamo gli unici a fare quasi esclusivamente questo lavoro. Siamo votati alla protezione di wet blue, grezzo e crust. Combattiamo con i microrganismi. Siamo diversi rispetto a quello che c’è sul mercato”.

Arco International protegge la pelle

Qual è la storia di Arco International?

Arco International è nata da appena un anno, a Milano, come costola di Arco, distributrice dei conservanti Preventol di Lanxess per gli ausiliaristi del mondo conciario. Nel 2021 la stessa multinazionale tedesca ha venduto tutto il ramo conciario a TFL. Così, ci ha affidato l’incarico di seguire tecnicamente e commercialmente la protezione dei semilavorati e qui è nata la nostra collaborazione. Anzi rinata.

Non è la prima volta che lavorate insieme?

Siamo stati colleghi per 5 anni da Thor Specialties, poi le nostre strade si sono divise, fino a quando si è affacciata questa opportunità. La società è nuova, l’abbiamo creata per avviare un percorso nostro ben definito. Anche se è partita a fine 2020, nel bel mezzo di una pandemia, non ci è sembrata una scelta azzardata. Avevamo una base solida su cui avviare tutto.

Com’è lavorare prima da colleghi, poi da concorrenti e, ora, da soci?

Con il tempo, e con esperienze lavorative diverse, abbiamo maturato una visione comune degli obiettivi, ma operiamo le scelte iniziando spesso da punti di partenza diversi. Tenendo sempre a mente di avere responsabilità sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti dei nostri dipendenti, arriviamo sempre ad un’azione condivisa.

Il target, il mercato, il servizio

A chi si rivolge il vostro business?

Arco Srl si occupa ancora di distribuire i biociti in modo specifico per i formulatori. Mentre Arco International segue le concerie. Siamo distributori ufficiali Lanxess per i Preventol, Abbiamo clienti sparsi in tutta Europa e seguiamo diverse tipologie di produzione.

Com’è cambiato il mercato dei conservanti negli ultimi 20 anni?

Davvero poco. Il Regolamento Europeo dei Biocidi, sebbene abbia consentito di utilizzare le molecole meno pericolose, ha diminuito fortemente la ricerca e sviluppo, divenuta ormai troppo costosa a livello di registrazione. Quindi, con i pochi principi attivi che abbiamo a disposizione dobbiamo trovare la soluzione migliore per l’esigenza del cliente.

Come si sviluppa il vostro servizio?

I nostri clienti devono avere la tranquillità che le loro pelli non subiscano attacchi fungini: un fenomeno che è sempre associato a una perdita di denaro e credibilità sul mercato. Per questo, forniamo una costante assistenza tecnica e il monitoraggio continuo avvalendoci di mirati test di laboratorio. Questo ci permette di dimostrare la bontà del processo usato. Il nostro cliente non deve avere dubbi sui propri processi. E se ci fosse bisogno, il nostro telefono è sempre acceso e in 24 ore interveniamo.

Cosa significa proteggere la pelle

C’è una lezione che avete imparato dopo tanti anni?

Soprattutto negli ultimi anni: innovare in un’ottica green e eco-sostenibile. Vendere biocidi ed essere ecosostenibili sembrano proprio due concetti opposti. Eppure le tecnologie che stiamo mettendo a punto permetteranno di utilizzare materie prime che invece verrebbero smaltite.

Che cos’è più importante per i vostri clienti?

Considerando la struttura del mercato attuale, dove la quantità di pelli semilavorate importate è molto alta, riceviamo sempre più spesso richieste di assistenza da concerie o aziende importatrici per risolvere problemi attribuibili alla crescita di muffe sulle pelli. La nostra assistenza tecnica diventa fondamentale per recuperare le pelli danneggiate e gestire eventuali reclami.

Logistica d’emergenza

Come affrontate le attuali difficoltà di approvvigionamento?

Facciamo il possibile per avere sempre merce disponibile nei nostri magazzini (Bologna e Castelfranco di Sotto, ndr). A costo di assumerci qualche rischio e pagare più tasse, vogliamo sempre una giacenza di prodotti più che adeguata, specialmente durante il periodo difficile che sta attraversando il mercato dei prodotti chimici. Per fortuna, per ora, non abbiamo avuto grossi problemi di reperimento dei materiali: ci sono stati solo piccoli ritardi.

