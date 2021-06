Così sia: i chimici di TFL completano l’acquisizione di Lanxess

TFL completa l’acquisizione del business di chimica conciaria organica di Lanxess. In altre parole, ha annunciato di aver completato l’operazione in seguito all’approvazione delle autorità competenti. L’accordo tra le parti era arrivato lo scorso anno. Wolfgang Schütt, CEO di TFL, si è detto “eccitato” per l’operazione e “lieto di accogliere i nostri nuovi colleghi come parte della famiglia TFL”.

TFL completa l’acquisizione di Lanxess

In data 1° giugno 2021 le autorità hanno dato il via libera all’acquisizione del business di chimica conciaria organica di Lanxess da parte di TFL Ledertechnik GmbH. Cioè, la multinazionale leader nella fornitura di specialità chimiche all’industria conciaria. La quale fa parte del portafoglio della società di investimenti statunitense Black Diamond Capital Management. Le due società erano arrivate a un accordo nell’agosto 2020.

Le ricadute

Come spiega Lanxess in una nota, “il prezzo di acquisto comprende una componente fissa di 80 milioni di euro. Inoltre, il meccanismo concordato del capitale circolante commerciale porterà a un pagamento di circa 20 milioni di euro, da erogare nel terzo trimestre. Inoltre, ci sarà una componente di performance fino a 115 milioni di euro, da erogare nei prossimi 3 anni”.

L’intero business

TFL ha acquisito l’intero business di chimica conciaria organica di Lanxess, che opera con circa 420 dipendenti. La combinazione delle attività di TFL e Lanxess impiegherà circa 1.200 persone in tutto il mondo, per un volume d’affari di circa 450 milioni di euro. “Con stabilimenti produttivi in Germania, Italia, Francia, Brasile, India e Cina unitamente alla presenza in 90 Paesi – afferma l’azienda in una nota – sarà in grado di fornire una copertura realmente globale”.

Il commento

“Sono eccitato che la divisione di chimica conciaria di Lanxess sia ora parte di TFL. La combinazione dei due business, leader del settore a livello mondiale, ci permetterà di servire al meglio i nostri clienti”. Come? “Con un range impareggiabile di soluzioni altamente performanti, innovative e sostenibili per l’industria conciaria – dice il CEO Wolfgang Schütt – e siamo molto lieti di accogliere i nostri nuovi colleghi come parte della famiglia TFL”.

