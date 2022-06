Dodici mesi fa l’acquisizione di Lanxess: TFL fa il punto

Dodici mesi di chimica conciaria per TFL. Esattamente un anno fa, la multinazionale completava l’acquisizione del business conciario di Lanxess. Oggi la produzione di questo hub integrato “avanza a buon ritmo, dando lavoro a 1.200 persone sparse nel mondo e generando un fatturato di circa 450 milioni di euro”. Continua, intanto, il processo di integrazione delle attività nonostante le difficoltà condivise da tutti i settori sui tempi di consegna e l’approvvigionamento delle materie prime.

Il 1° giugno 2021 TFL completava l’acquisizione del ramo di chimica conciaria organica (OLC) di Lanxess. Oggi, la multinazionale spiega che “da quel momento in avanti i gruppi hanno lavorato insieme instancabilmente per integrare le due attività. E per fornire un servizio continuativo ai clienti di tutto il mondo, con l’obiettivo di diventare una figura ancora più forte nel mercato della chimica conciaria”.

Un processo lungo

La combo TFL + LANXESS impiega attualmente 1.200 persone nel mondo con un fatturato di circa 450 milioni di euro. Gestisce impianti produttivi in Germania, Italia, Francia, Brasile, India e Cina e una presenza commerciale in oltre 90 Paesi. “Questo tipo di integrazione è un processo lungo, che durerà più di un anno e richiederà molto a tutte le parti – spiegano da TFL -. Tuttavia, l‘integrazione sta andando avanti molto rapidamente e scorrevolmente. Ed è stata accolta in modo molto positivo da tutti i partner commerciali”.

Cauto ottimismo

In Germania si respira comunque un’aria positiva. “L’azienda è cautamente ottimista rispetto alla seconda metà del 2022 – continua TFL -. Ci si aspetta che la situazione economica globale rimanga difficile, nonostante le acquisizioni dell’ultimo anno indichino chiaramente che abbiamo le persone giuste e la struttura commerciale giusta per sfruttare al meglio qualsiasi opportunità“.

