Il Rinascimento è alle porte: lunedì inizia Eurocongress IULTCS

“Il momento perfetto per esplorare il futuro delle tecnologie della pelle. Il posto giusto per conoscere gli ultimi sviluppi tecnici e scientifici. Un’occasione per apprezzare i valori unici della pelle naturale”. Si presenta così la terza edizione dello IULTCS Eurocongress, che si svolgerà lunedì 19 e martedì 20 settembre a Vicenza alla luce dello slogan: Rinascimento: The Next Leather Generation.

Il Rinascimento è alle porte

“Dopo due anni di pandemia le aspettative sono elevate sia sotto il profilo tecnico che sociale – dice Franca Nuti, neopresidente AICC (Associazione Italiana Chimici del Cuoio) che organizza l’evento -. Come presidente della Commissione Scientifica, dopo aver vagliato i numerosi abstracts pervenuti e i full paper e poster arrivati sono convinta che avremo una buona opportunità di offrire proposte utili al settore”. EuroCongress, dunque, si presenta come “un’importante occasione di incontro per tutta la filiera conciaria per cogliere spunti utili a ripensare a come realizzare la pelle di domani in modo realmente sostenibile.

I temi

Quattro i temi portanti lungo i quali si snoderà il percorso di presentazione dei vari contributi tecnico-scientifici. Primo: i nuovi sviluppi nella chimica per l’industria conciaria. Secondo: le tecnologie innovative per i processi di lavorazione della pelle. Terzo: i nuovi sviluppi e approcci relativi ai metodi di prova per prodotti chimici e pelle. Quarto: i focus sugli aspetti ambientali. Per esempio: LCA; gestione dei sottoprodotti, delle acque reflue, delle emissioni. Il programma (che potete scaricare cliccando qui) della due giorni vicentina è ricco di interventi e ospiterà anche due guest speech: quello di Kering (martedì 20) e quello di Poltrona Frau (lunedì 19).

