Eurocongress IULTCS 2022: la Call for Papers è aperta

“Rinascimento: the next leather generation”. Ecco il titolo della terza edizione del congresso europeo IULTCS. L’evento avrà luogo a Vicenza dal 18 al 20 settembre 2022 e, proprio in queste ore, l’organizzazione ha lanciato la call for papers che terminerà il 28 febbraio 2022.

Il congresso europeo IULTCS

La terza edizione del congresso europeo IULTCS scalda i motori. L’evento metterà sotto i riflettori alcuni macrotemi di stretta attualità per l’industria conciaria e la sua filiera di fornitura. Quella chimica, in particolare. Si va dall’innovazione di prodotto e di processo ai nuovi approcci per lo sviluppo di metodi standardizzati. Ma si parlerà, ovviamente, anche di tutte le novità relative alle tematiche ambientali.

Call for papers

La raccolta degli abstract, che devono essere presentati in inglese e fornire un riassunto chiaro ed esaustivo del lavoro svolto, terminerà il 28 febbraio 2022. A quel punto i documenti saranno valutati dai membri del Comitato Tecnico-Scientifico. Chi ritiene opportuno inviare il proprio studio, clicchi qui.

Leggi anche: