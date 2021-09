Le finiture sostenibili con la biotecnologia Activated Silk

Greg Altman (nella foto) è il CEO di Evolved By Nature, azienda biotecnologica statunitense di cui è co-fondatore insieme a Rebecca Lacouture. L’impresa è player della “green chemistry” e si propone sul mercato con Activated Silk, tecnologia che consente di ricavare dalla seta proteine in grado di assolvere diversi compiti, inclusa la realizzazione di finiture sostenibili per la pelle. Con Altman abbiamo parlato del suo progetto e delle sue ambizioni.

Le origini a Boston

Quando e perché avete fondato Evolved By Nature? Come è organizzata l’azienda?

Evolved By Nature è l’azienda biotecnologica che ho fondato nel 2013 a Boston (Massachusetts) con Rebecca Lacouture. Abbiamo entrambi conseguito un dottorato di ricerca presso Tufts University, io in ingegneria biotecnologica e Rebecca in ingegneria biomedica. Ad oggi l’azienda raccoglie un variegato gruppo di scienziati, ricercatori, esperti di pelle e tessuti, nonché creativi. Tutti impegnati a disegnare un futuro più sano e sostenibile.

Perché abbiamo fondato Evolved By Nature? Per farla breve: perché l’umanità ha bisogno di un metodo migliore per ricavare ciò di cui ha bisogno dal pianeta. Non possiamo più dipendere da combustibili fossili derivati dalla petrolchimica o da ingredienti prodotti facendo ricorso a processi insostenibili. Noi usiamo una tecnologia proprietaria per scoprire e liberare molecole da fonti naturali e rinnovabili. Lo facciamo in un modo che sostiene la positività e la circolarità della natura. A nostra volta usiamo queste molecole per rendere possibile la prossima generazione di prodotti, quelli che miglioreranno la salute delle persone e del pianeta

La nostra piattaforma di molecole sostenibili, la biotecnologia Activated Silk, è prodotta a partire dalla bio-raccolta e progettata dalle proteine della seta. Le molecole Activated Silk sono attualmente a differenti stadi di sviluppo e commercializzazione in tre mercati: prodotti chimici sostenibili per il tessile e la pelle, ingredienti naturali per la cosmetica e l’agricoltura, biomolecole per la medicina rigenerativa.

I prodotti Activated Silk sono venduti direttamente alle concerie, grazie alla nostra divisione di ricerca e sviluppo che crea nuove formulazioni a base biologica. I nostri tecnici negli Stati Uniti, in Europa e in Asia sono disponibili per assistere nello sviluppo dell’articolo.

Finiture sostenibili

Quali sono le applicazioni e, in generale, i benefici in termini di sostenibilità derivanti dalla tecnologia Activated Silk?

La biotecnologia Activated Silk esiste in una classe rara di molecole. Il processo produttivo è sostenibile, favorevole alla circolarità e realizzato con buone pratiche lavorative. Le molecole di seta fungono da alternativa a molti prodotti chimici e polimeri dannosi per l’ambiente. Le molecole di seta sono biodegradabili e per questo completamente eco-compatibili.

Sostituiamo gli ingredienti potenzialmente dannosi che si applicano su substrati naturali. Dannosi perché prima nocivi per l’ambiente in fase di produzione e poi persistenti nell’ecosistema. La biotecnologia Activated Silk è una delle chiavi finali per rendere possibile la pelle biodegradabile, compostabile e riciclabile. La tecnologia a proposito di sostenibilità cura anche gli aspetti della salute umana. Come? Mitiga l’impiego delle sostanze chimiche con cui si lavora e produce la pelle, riducendo l’esposizione umana agli inquinanti ambientali.

Le concerie già utilizzano la biotecnologia Activated Silk nel processo di finitura. Le varie formulazioni offrono diversi vantaggi, tra cui:

Rimpiazzare i prodotti chimici sintetici come il poliuretano . Conceria partner: “Abbiamo ridotto del 30% il poliuretano su tutta la finitura”.

. Conceria partner: “Abbiamo ridotto del 30% il poliuretano su tutta la finitura”. Per la pelle pieno fiore , resistenza del colore allo sfregamento. Conceria partner: “Uno degli ultimi step necessari per una pelle all’anilina completamente biodegradabile e compostabile era migliorare la solidità del colore di fronte allo sfregamento. La tecnologia Activated Silk è stata fondamentale”.

, resistenza del colore allo sfregamento. Conceria partner: “Uno degli ultimi step necessari per una pelle all’anilina completamente biodegradabile e compostabile era migliorare la solidità del colore di fronte allo sfregamento. La tecnologia Activated Silk è stata fondamentale”. Ridotta sbiaditura nel nabuk , come indicato dalla resistenza del colore alla migrazione verso il PVC. Conceria partner: “Ciò riduce gli sprechi pre-consumo, così come i resi dei clienti. Sono rimasto scioccato da risultati così impressionanti”.

, come indicato dalla resistenza del colore alla migrazione verso il PVC. Conceria partner: “Ciò riduce gli sprechi pre-consumo, così come i resi dei clienti. Sono rimasto scioccato da risultati così impressionanti”. Buon rilascio dalle lastre: conceria partner, “La chimica Activated Silk funziona meglio del nostro rivestimento intermedio standard, impedendo alla pelle di attaccarsi alla lastra di stampa.”

La filiera

Come si struttura la filiera di Activated Silk?

Si coltivano i gelsi con metodi biologici, senza far ricorso a pesticidi o a fertilizzanti sintetici. Le piante sono irrigate da acqua piovana. Il gelso si coltiva in modo tale da permettere agli stessi alberi di prosperare di stagione in stagione, mantenendo il terreno sano e stabile. Una parte delle foglie viene raccolta stagionalmente e data in pasto ai bachi da seta, che a loro volta filano i bozzoli di seta.

I bozzoli sono quindi raccolti. Si estraggono le pupe del baco da seta in un processo etico e cruelty-free: questo accade mentre sono in uno stato di stasi nel quale la fisiologia di transizione non consente loro di sentire stress o dolore. Le pupe sono poi impegnate per supportare una catena alimentare naturale, mentre si spediscono i rifiuti organici, cioè i bozzoli, a Evolved by Nature in contenitori riciclabili. Siamo sempre alla ricerca di potenziali fornitori di seta più vicini ai nostri siti di produzione, così da mitigare l’energia consumata durante la spedizione.

Il nostro processo proprietario, la biotecnologia Activated Silk, utilizza solo acqua, sale, energia rinnovabile e scienza. Sfruttando il processo separiamo i due componenti della seta, fibroina e sericina. La sericina e il sale sono estratti, isolando la fibroina. Questa è quindi liquefatta e filtrata in modo da poter bioraccogliere molecole proteiche della seta pure e naturali che diventano biotecnologia Activated Silk. Le molecole sono progettate per soddisfare esigenze di prestazioni specifiche e quindi utilizzate per creare formulazioni chimiche sostenibili.

I prodotti saranno poi inviati a terze parti della logistica in Europa e in Asia nel quarto trimestre del 2021. Da qui saranno poi consegnati alle concerie. Parallelamente allo sviluppo delle attività, costruiremo impianti di produzione vicino a clienti chiave. Per ridurre le emissioni di carbonio e i costi di spedizione associati alle formulazioni liquide, dal 2022 proporremo Activated Silk in compresse.

In che modo la filiera della tecnologia Activated Silk è sostenibile?

Nel quadro delle valutazioni per la sostenibilità facciamo riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UNSDG). Activated Silk è una tecnologia ecologicamente responsabile sviluppata con buone pratiche di lavoro, che contribuisce a:

Salute e benessere (UNSDG 3)

Parità di genere (UNSDG 5)

Acqua pulita e raccolta rifiuti (UNSDG 6)

Lavoro dignitoso e crescita economica (UNSDG 8)

Industria, innovazione e infrastrutture (UNSDG 9)

Consumo e produzione responsabili (UNSDG 12)

Clima (UNSDG 13)

Vita marina (UNSDG 14)

È stata inoltre realizzata da terze parti un’analisi del ciclo di vita per la catena di approvvigionamento, in modo da determinare le emissioni di carbonio dell’intero processo. In confronto ai dati disponibili per le sostanze chimiche sintetiche, il processo di creazione di Activated Silk ha un impatto negativo minore sull’ambiente. Activated Silk è anche atossica, non OGM, biodegradabile, completamente naturale e biocompatibile.

Activated Silk sulla pelle

Come si applica la tecnologia Activated Silk technology alla pelle?

Activated Silk è una tecnologia semplice da usare: si applica come qualsiasi altro agente per la finitura, cioè via spray o con rullo.

Activated Silk si può impiegare su ogni tipo di pelle? In che misura ne migliora la qualità e le prestazioni, nonché la sostenibilità?

La biotecnologia Activated Silk è estremamente versatile: si può impiegare come agente di finitura sostenibile per tutti i tipi di pelle, così come per materiali compositi e innovazioni in substrati circolari, nonché prodotti in modo sostenibile.

La biotecnologia Activated Silk migliora la sostenibilità della pelle perché può essere utilizzata al posto di sostanze chimiche sintetiche. Queste il più delle volte rilasciano sostanze tossiche nell’ambiente, hanno a fine vita conseguenze sconosciute sul nostro suolo, acqua e aria, in molti casi impediscono la biodegradabilità, compostabilità o riciclabilità della pelle.

In termini di prestazioni, le molecole di seta sono stupefacenti monomeri-polimeri con incredibili proprietà prestazionali, qualità per le quali molti dei polimeri sintetici odierni sono stati progettati. Le prestazioni e la sostenibilità della tecnologia si aggiungono ad altre capacità, come quella di garantire la resistenza del colore alla migrazione verso il PVC, qualità che avvantaggia ulteriormente l’ambiente poiché aiuta a ridurre gli sprechi nella produzione.

Gli obiettivi di Evolved By Nature

Quali sono i vostri obiettivi di business?

Ci occupiamo di promuovere la salute umana e aiutare il pianeta. Ci sono diversi obiettivi aziendali che rientrano in quest’ambito, come diventare la migliore azienda di chimica sostenibile con il miglior team di supporto tecnico del settore. O come ridurre la quota di mercato nell’industria della pelle dei prodotti chimici derivati dai combustibili fossili. O, ancora, costruire un movimento attorno all’idea che né la petrolchimica né la biologia sintetica risolveranno la crisi climatica e l’inquinamento della biosfera. Al livello più alto, non ci può essere business senza salute umana e sostenibilità ambientale. Quindi, in definitiva, avere un impatto positivo su tutti questi fattori è il nostro obiettivo.

