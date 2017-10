Nuova generazione di ricercatori chimici: ultima chiamata. Il 31 ottobre chiudono le iscrizioni del premio IULCTS

Il premio è interessante: 1.500 dollari. Lo sponsor (da quattro anni) molto significativo: LEAR Corporation, leader nel settore automotive. I tempi per proporre la propria candidatura allo Young Leather Scientist Grant promosso da IULCTS (International Union of Leather Technologist and Chemist Societies), però, sono strettissimi: la scadenza è il 31 ottobre prossimo. Il contest è aperto a ricercatori specializzati in ambito conciario di età inferiore a 35 anni. La premiazione è prevista nel mese di gennaio 2018. A vincere l’ultima edizione è stato uno studio sull’impiego dei ceppi fungini per ripulire le acque reflue delle concerie dalle tracce di coloranti, portato a termine dal ricercatore brasiliano Santiago Oriz-Monsalve (nella foto).