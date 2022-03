Silvateam chiude il cerchio con il progetto Ecotan Shoes

[articolo sponsorizzato]

Silvateam, leader mondiale nella produzione di tannini naturali, ha creato la prima scarpa biocircolare. Il progetto si chiama Ecotan Shoes e unisce la tecnologia di concia sostenibile dell’azienda con un’innovativa filosofia di design. Una filosofia che permette di chiudere il cerchio della sostenibilità.

Un anno dopo

“È passato più di un anno – spiegano da Silvateam – da quando abbiamo lanciato Ecotan. La linea innovativa di pellami biocircolari che possono essere trasformati a fine vita in un fertilizzante per l’agricoltura biologica. Sono realizzati utilizzando una combinazione di tannini naturali e sintetici. Sono privi di metalli e glutaraldeide e offrono, ai conciatori e ai brand della moda, un’alternativa performante e sostenibile ai metodi di concia tradizionali”.

Ecotan Shoes

Ora Silvateam chiude il cerchio. “Il progetto ha guadagnato molta popolarità come nuovo modo per riciclare gli articoli in pelle, quali ad esempio le scarpe”. Però, “la necessità di smontarle per separare la pelle dagli altri componenti (plastica e cuciture, ndr), rendeva il processo piuttosto complesso da mettere in pratica”. Ora, con l’innovativo processo Ecotan Shoes, Silvateam ha unito “la sua esperienza nella produzione di pellami biocircolari con un design rivoluzionario”. Il risultato è stato quello di “portare sul mercato la prima sneaker completamente triturabile e riciclabile”.

Silvateam chiude il cerchio

L’industria della moda produce oltre 25 miliardi di paia di scarpe all’anno. Di queste, 20 miliardi sono sneaker: oltre il 95% di queste finisce in discarica. “L’attuale ciclo di vita delle calzature non è sostenibile a lungo termine – afferma Antonio Battaglia, Direttore della BU Leather di Silvateam -. Ecco perché abbiamo deciso di portare sul mercato una tecnologia all’avanguardia che potesse aiutare a riscrivere l’intero concetto da zero, evitando componentistica in plastica o cuciture.”

Cosa e come

Per fare ciò, l’azienda ha collaborato con esperti del settore e designer. Obiettivo: creare una scarpa che valorizzi i pellami Ecotan in una struttura a strati rivoluzionaria, idonea al riciclo. Questa filosofia di design consente ai marchi della moda e del lusso di creare sneaker in pelle completamente triturabili. In questo modo si riducono “carbon footprint, costi e complessità del processo, oltre a restituire alla natura le risorse inizialmente “prese in prestito”.

L’obiettivo

“Con Ecotan abbiamo voluto offrire ai brand una risposta reale e concreta alle problematiche del nostro pianeta”. Il tutto, “promuovendo l’uso di una nuova classe di pellami che possono tornare alla natura in modo sostenibile – conclude Battaglia -. Ora, grazie a Ecotan Shoes, vogliamo dimostrare che questo concetto non solo è possibile, ma facilmente attuabile”.

