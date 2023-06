Tutto pronto per Prossimapelle, il 22 giugno a Castelfranco

Parola d’ordine: networking. Tutto pronto per Prossimapelle, evento organizzato dai chimici di UNPAC che si terrà giovedì 22 giugno in Toscana. Per la precisione, a Castelfranco di Sotto, negli spazi di Cerrini – Montefalcone, dalle ore 14.00 alle 22.30.

Tutto pronto per Prossimapelle

Come di consueto, “l’ingresso a Prossimapelle è riservato esclusivamente a conciatori e tecnici di conceria”. Lo step ulteriore di questa edizione è quello di “mettere il visitatore al centro di un progetto espositivo” che si pone alcuni obiettivi sostanziali. UNPAC (Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari) li riassume così: “Proporre un’esperienza immersiva che abbina la parte commerciale di presentazione delle tendenze con un momento di confronto tecnico di filiera”. Networking, per l’appunto.

Il 22 giugno a Castelfranco

“Prossimapelle – continua UNPAC – rappresenta un momento di confronto sostanziale per le verifica delle innovazioni tecnologiche e delle anticipazioni moda”. Le aziende “chimiche che parteciperanno all’evento esporranno, oltre ai 12 articoli sviluppati per le tendenze invernali 2024-2025, anche pellami tecnici sviluppati con tecnologie proprietarie”. L’evento ospiterà anche “un tavolo di confronto di filiera gestito da AICC (Associazione Italiana Chimici del Cuoio”.

