Argentina, è ufficiale: la conceria di Nonogasta riapre a maggio

La conceria di Nonogasta riapre a maggio. Lo fa sapere Oscar Ghezzi, l’imprenditore argentino che ha preso in mano la gestione dell’ex Curtume CBR. La data è praticamente certa. La decisione giunge dopo un incontro tra Ghezzi e il governatore della provincia di La Rioja, Ricardo Quintela. A ottobre lo stesso governatore aveva annunciato su Twitter che la conceria avrebbe ripreso l’attività “entro circa 120 giorni“, dopo un lungo stop, una chiusura e la grande preoccupazione che tutto non ripartisse.

Lo dice Ghezzi: “Riapriremo a maggio”. Non una boutade, ma un impegno concreto. La decisione e la data sarebbero il risultato di una serie di colloqui con il governatore Quintela. Già a ottobre, lo stesso Quintela aveva annunciato la ripartenza dell’attività aziendale “entro circa 120 giorni”. Un’ottima notizia, per la comunità locale e in particolare per i circa 700 dipendenti.

Rinascita aziendale

Ghezzi, come riporta Nueva Rioja, ha spiegato che intende “sfruttare l’esperienza del personale che ha lavorato nello stabilimento e, a breve, generare più posti di lavoro in base all’aumento della produzione. Uno degli obiettivi principali – continua – è esportare in Europa, Stati Uniti e Cina, senza smettere di fornire aziende nazionali, come i Paesi che compongono il Mercosur, nel settore della pelletteria”. Un ritorno alla grande dopo il fallimento del 2007 e le successive difficoltà incontrate dagli imprenditori brasiliani che presero in mano l’azienda nel 2008, prima dell’uscita nel 2020. (art)

