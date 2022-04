Azione e reazione: aperta la gara per il depuratore di Solofra

Per “l’impianto centralizzato di depurazione di Solofra, lo stanziamento dei fondi per la copertura delle vasche risale al 2018, ma i lavori non sono ancora stati appaltati”. Sono parole di tre giorni fa, pronunciate da Mario De Maio, presidente Sezione Conciatori di Confindustria Avellino e titolare della conceria DMD Solofra. Occasione: l’incontro datato 28 marzo 2022 con il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il quale la pelle di Solofra ha messo nero su bianco tutte le sue esigenze e le sue domande. Azione e reazione: la prima risposta istituzionale, infatti, è già arrivata. La Regione Campania ha aperto “la gara dei lavori per l’impianto di depurazione nel comune di Solofra”.

La gara

La gara si trova pubblicata sul Portale Gare del sito della Regione Campania. Riguarda “la selezione dell’operatore economico per l’intervento di realizzazione degli interventi necessari al contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di depurazione di Solofra. Il progetto posto a base di gara consentirà di migliorare il funzionamento dell’impianto e il contenimento delle emissioni odorigene in aria nella zona montorese-solofrana. L’importo dell’intervento per i lavori è di 1.482.500 euro e le offerte potranno essere presentate fino alle ore 13 del prossimo 9 maggio”.

Azione e reazione

“Non ci aspettavamo una risposta così rapida e tempestiva – commenta De Maio -. Ciò dimostra come l’interesse del Governatore nei confronti della concia di Solofra sia reale e concreto. Dimostra che possiamo dare fiducia alle istituzioni che, in un momento come quello attuale, è fondamentale ci stiano accanto. Eravamo molto preoccupati per il depuratore che rischiava il blocco della sua attività. Ora, la pubblicazione della gara per appaltare i lavori ci rassicura. Un ottimo segnale”.

