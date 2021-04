Bader Leather raddoppia in Sudafrica: nuova conceria a Rosslyn

Bader Leather raddoppia in Sudafrica. La conceria tedesca è pronta a inaugurare il suo nuovo stabilimento nel continente africano. Bader ha iniziato i lavori a gennaio 2020, 1 anno e mezzo dopo un altro importante investimento in Asia. Ora, lo stabilimento di Rosslyn (secondo sito produttivo sudafricano per Bader) può entrare in funzione.

A gennaio 2020 Bader Leather ha annunciato l’investimento per la costruzione di un nuovo sito conciario a Rosslyn, nella regione del Gauteng, in Sudafrica. Occupa una superficie complessiva di 67.000 metri quadrati e accoglierà dipendenti e attività dell’altra sede di Ga-Rankuwa. Rosslyn, infatti, è uno storico polo di produzione di componenti per auto e qui Bader Leather ha deciso di mettere radici. Ad annunciare la fine dei lavori è l’azienda statunitense Penetron che per il nuovo stabilimento ha sviluppato Admix. In altre parole, un materiale innovativo, “per impermeabilizzare il serbatoio degli effluenti dell’impianto di trattamento delle acque della conceria”, come si legge in una nota.

Il commento

“Una volta che il nuovo stabilimento sarà a regime, prevediamo di trasferire la sede originale di Bader a Ga-Rankuwa, con circa 950 dipendenti, nel sito di Rosslyn – spiega Jonathan Whitehead, rappresentante tecnico di Penetron South Africa -. La vicinanza del nuovo stabilimento allo stabilimento di Rosslyn di BMW Group è stato un fattore chiave nella decisione”. Nata nel 1872 a Göppingen, in Germania, come conceria per calzature, oggi Bader Leather rifornisce di pelle le maggiori case automobilistiche del mondo. Conta oltre 12.000 dipendenti e 11 stabilimenti nel mondo.

