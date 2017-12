Bata, per elevare il prodotto, tira a lucido la conceria in Zimbabwe: bottali nuovi in arrivo

Per cominciare, nuovi bottali per il rinverdimento, la concia e la riconcia. E in arrivo c’è anche la macchina per la ferratura. Bata rinfresca i propri stabilimenti produttivi in Zimbabwe, dove ha una conceria (in località Gweru, oltre 90.000 abitanti nella provincia delle Midland) e calzaturifici. “Stiamo rimpiazzando alcuni dei macchinari, e i macchinari delle concerie sono molto costosi”, ha dichiarato alla stampa locale il direttore generale di Bata Zimbabwe, divisone che vanta di essere il più grande retailer di scarpe del Paese. L’obiettivo, ça va sans dire, è aumentare la qualità del prodotto e, grazie a investimenti nelle manovie, anche la varietà della produzione.