Belgio, operaio fa danni con un carrello elevatore, Tannery Masure lo licenzia in tronco

Licenziamento in tronco, sciopero a oltranza. A Tannery Masure, conceria belga con 100 addetti e una specializzazione nella concia al vegetale, il congedo su due piedi di un operaio è costata una settimana di paralisi delle attività. I dettagli noti sono i seguenti: venerdì 9 febbraio un addetto, manovrando un carrello elevatore, ha causato “danni materiali” all’azienda. La stampa locale non spiega di che tipo e per che valore siano i danni, ma l’incidente è bastato alla direzione per licenziare in tronco l’operaio maldestro. Pronta la reazione dei sindacati, che chiedono, con proteste che vantano “oltre l’80% delle adesioni” lungo tutta la settimana, il reintegro dell’operaio licenziato. Tannery Masure, finora, non cede. Continua il muro contro muro.