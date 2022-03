La pelle singhiozza, la scarpa avanza. Il Brasile saluta un mese di febbraio altalenante. Le esportazioni di pelle non confermano una ripresa piena. Le calzature, intanto, procedono con una crescita in doppia cifra sia in termini di volume che di valore. Nel dettaglio, il valore dell’export di pelli ha registrato un incremento del 7,9% sul…

