Brasile: per la pelle un maggio sottotono, mentre la scarpa vola

Un maggio sottotono per la pelle brasiliana. Mentre le calzature continuano il loro cammino. I dati diffusi da SECEX rilevano export in calo per le concerie del Paese sudamericano, il cui fatturato estero chiude a quota 109,1 milioni di dollari. Ciò segna una contrazione dell’1,6% su aprile e dell’8,5% su maggio 2021. In termini di volume, la riduzione annua è addirittura del 26,1%. Momento molto positivo, viceversa, per il settore calzaturiero che ha visto crescere le esportazioni del 30,3% in termini di volume e del 66,5% per ricavi.

Un maggio sottotono

Secondo SECEX (Segreteria per il Commercio Estero) a maggio le concerie brasiliane hanno esportato pelli per 109,2 milioni di dollari. Il che, dicevamo, significa una riduzione dell’8,5% rispetto allo stesso mese del 2021 (119,3 milioni di dollari) e dell’1,6% rispetto al mese precedente (110,9 milioni di dollari). In termini di volume, il Brasile ha venduto oltre confine 11,2 milioni di metri quadri di pelli, il 26,1% in meno rispetto allo stesso mese nel 2021 e il 4,9% in meno rispetto ad aprile. Nei primi 5 mesi dell’anno le esportazioni hanno prodotto ricavi per 551,8 milioni di dollari, in diminuzione dell’1,6% rispetto allo stesso periodo nel 2021. Complessivamente il Brasile ha venduto all’estero 60,2 milioni di metri quadri di pelli, in calo del 21,9%. Nei primi 5 mesi dell’anno l’Italia resta la terza destinazione dopo Cina e Stati Uniti, con 6,3 milioni di metri quadri acquistati per 94,1 milioni di dollari.

Le calzature in marcia

Intanto l’analisi di Abicalçados sulle esportazioni di calzature indica che, tra gennaio e maggio, le vendite sono arrivate a 64,24 milioni di paia per 538,72 milioni di dollari. La performance vale il +30,3% in volume e il +66,5% in ricavi su base annua. Nel solo mese di maggio le spedizioni sono state pari a 10,5 milioni di paia per 104 milioni di dollari, in aumento rispettivamente del 19,8% e del 59,5% sul quinto mese del 2021. Haroldo Ferreira, presidente esecutivo di Abicalçados, spiega che l’aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti continua a essere determinante. Tra gennaio e maggio, i calzaturifici brasiliani hanno spedito lì 10 milioni di paia per 146,3 milioni di dollari. In aumento sia in volume (+87,2%) che in fatturato (+108,6%) su base annua. “L’esportazioni verso gli USA – dice – in termini di volume, sono già quasi l’80% in più rispetto a quelle effettuate nello stesso periodo del 2019”. (art)

