Chi cresce, chi corre: il primo semestre della filiera

Del primo semestre della pelle abbiamo scritto. La congiuntura vede la concia risalire la china rispetto al 2020 e mettere nel mirino il ritorno ai livelli pre-pandemici. Come osservano dall’ufficio studi di UNIC – Concerie Italiane, il vero allarme in questo momento è sul prezzo delle materie prime. Lo stesso centro studi propone la lettura del periodo per i settori affini alla pelle e quelli del prodotto finito. L’andamento è di generica ripresa su base annua.

Dai tessuti ai componenti

Il primo semestre 2021 dei produttori di tessuti, sintetici e succedanei della pelle europei conosce il +23% medio su base annua. Sono “rare e di scarso rilievo le eccezioni”. Qualcosa di simile accade nel comparto degli accessori e componenti. Secondo le elaborazioni UNIC, le aziende continentali conoscono una performance positiva in doppia cifra, mentre “qualche criticità interessa” solo “i produttori est-europei”.

Il prodotto in pelle

La calzatura italiana, soprattutto grazie all’export, “registra incrementi a doppia cifra sul 2020”, ma “resta elevato il gap coi livelli pre-Covid”. La dinamica semestrale della scarpa è positiva anche per l’Europa (+17% in media), così come per i produttori di Asia, Brasile e Messico. In maniera simile la pelletteria italiana mostra recuperi significativi sul 2020 (+43% produzione industriale, +31% l’export), condividendo la fortuna del comparto europeo (a eccezione della Romania). Performa a tasi inferiori l’abbigliamento europeo (+8% su base annua). Si conferma l’arredo, mentre l’automotive conta un raffronto semestrale nel complesso molto positivo (+25% la media UE e addirittura +51% in Italia). “La crescita 2021 – conclude la nota UNIC – tuttavia non è sufficiente a compensare le forti perdite registrate nel 2020”.

