Chiara Mastrotto spiega a Radio 1 la concia e il distretto veneto

“Lavoriamo un prodotto naturale. La nostra è la forma più antica di riciclo, perché trattiamo un materiale di scarto dell’industri della carne. Materiale che noi trasformiamo in un prodotto nobile per i grandi brand nazionali e internazionali”. Chiara Mastrotto spiega a Rai Radio 1 la concia e le peculiarità del distretto veneto. Intervenendo durante Sportello Italia con Adriano Boller, presidente della sezione Concia di Confartigianato Vicenza, la manager, presidente del Gruppo Mastrotto, ha potuto illustrare le prospettive dell’industria della pelle.

Chiara Mastrotto spiega

“Il nostro distretto guarda al mercato europeo, Germania innanzitutto – sono le parole di Mastrotto –. Ma esporta anche negli Stati Uniti e in Asia, dove si trovano mercati emergenti e le grandi manifatture”. Per la pelle italiana il mercato interno è altrettanto importante: “Sul territorio ci sono le grandi eccellenze del made in Italy – continua –. Un esempio? Il distretto della pelletteria in Toscana, dove si trovano anche le grandi griffe”. Un tessuto di piccole e medie imprese che ora si confrontano con le difficoltà della pandemia. Ma il distretto di Arzignano (Vicenza) ha saputo dotarsi degli strumenti per la formazione e il reclutamento dei giovani: “Già negli anni ’60 è nato l’istituto tecnico per preparare i ragazzi al lavoro nelle nostre imprese – conclude –. In anni recenti si è aggiunto il corso post-diploma per il Green Leather Manager”.

Il distretto

“Ad Arzignano ci sono grandi aziende, piccole imprese, terzisti e anche realtà artigiane – aggiunge Boller –. È un sistema integrato dove tutti hanno bisogno l’uno dell’altro e dove tutti investono in ricerca, innovazione e sostenibilità”. Nel 2020 il distretto ha subito il colpo del Coronavirus: “Ma ce la stiamo cavando – rassicura Boller –. In questo periodo si è vista l’importanza del tema del credito. Manteniamo gli impegni con i nostri fornitori”.

Leggi anche: