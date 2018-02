Chiorino Technology acquisita da Arcadia SGR: un’altra conceria sotto il controllo di un fondo

Chiorino Technology passa di mano. Il fondo di private equity Arcadia Small Cap II di Arcadia SGR, come si apprende da Il Sole 24 Ore, ha rilevato l’intero capitale della conceria piemontese. Da Chiorino Technology, che nel 2017 ha fatturato 30 milioni di euro (+20% su base annua, quarto anno consecutivo di crescita), confermano il deal, oggi in via di definizione. L’acquisizione, operata senza fare ricorso alla leva finanziaria, è la prima compiuta dal fondo, che conta su una dotazione di 63 milioni e punta a raccoglierne 100. Chiorino Technology nell’autunno 2016 aveva dato mandato a un advisor finanziario per la ricerca di soci.