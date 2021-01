Cina, CRV morde l’Hebei: il distretto conciario di Wuji si ferma

Il distretto conciario di Wuji si ferma. Nei giorni scorsi le autorità cinesi hanno imposto il lockdown all’intero territorio di Shijiazhuang, capoluogo della provincia dell’Hebei, all’interno del quale ricade l’area industriale. A determinare lo stop è il nuovo aumento di positività a CRV registrato ultimamente.

Nuovi focolai

Il 7 gennaio la Healt Commission of Hebei Province ha comunicato di aver registrato 51 nuovi casi di polmonite da Coronavirus. Di questi, 50 proprio nell’area metropolitana di Shijiazhuang. A queste si aggiungono anche 69 infezioni asintomatiche, di cui 67 nel territorio del capoluogo. I numeri hanno continuato a crescere nelle ore successive, come dimostrano i nuovi report. Nel frattempo però, come riporta la stampa locale e in particolare dw.com, le autorità locali hanno adottato degli interventi per contenere la diffusione del virus. Era da 6 mesi che non si registrava un tale incremento delle positività nell’area. Tra le misure che hanno imposto vi è il divieto di viaggiare oltre i confini del territorio di Shijiazhuang, fatta eccezione per i trasporti indispensabili, che devono comunque disporre di un certificato. Molte compagnie aeree hanno cancellato i voli dall’aeroporto locale.

Il distretto conciario di Wuji si ferma

Nel territorio di Wuji il blocco è totale. Le forze dell’ordine, come riporta sjz.hebnews.cn, hanno creato un posto di blocco in tutti i varchi della contea, impedendo a persone e merci di entrare o uscire. Questo non consente alle concerie del distretto locale di lavorare. Il lockdown dovrebbe durare almeno 7 giorni ma, sulla base dell’evoluzione dei contagi, potrebbe protrarsi almeno fino a 10 giorni. Tutto ciò determina grande incertezza per l’industria locale: non è dato sapere quali conseguenze avrà il lockdown sull’ingresso della pelle grezza da lavorare ma anche sull’export, con i container fermi ai porti. (art)

Leggi anche: