Cina, a ottobre cala l’import di materia prima conciaria (-16%)

Meno pelli grezze, ma più semi-lavorate. Nel mese di ottobre in Cina cala l’import di materia prima conciaria. Entrando nel dettaglio, però, il paese asiatico ha importato una quantità maggiore di wet blue.

Import di materia prima conciaria

Come riporta leatherbiz.com, a ottobre la Cina ha importato il 16% in meno di pelli bovine dal peso superiore ai 16 chilogrammi. La variazione percentuale è calcolata sull’import del mese precedente. In questo stesso arco temporale le aziende del paese asiatico hanno acquistato complessivamente il 13% in meno di pelli grezze. Il 51% di materia prima arriva dagli Stati Uniti, che rimane il principale fornitore, seguito dall’Australia (12%). Al contempo la Cina ha però importato il 17% di wet blue in più rispetto a settembre. Il 57% di questo materiale arriva dal Brasile, mentre il 19% dagli Stati Uniti. (art)

Leggi anche: