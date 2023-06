Cina, Il porto di Tientsin blocca le pelli da Spagna e Germania

Le autorità portuali di Tientsin (Cina) dalla terza settimana di giugno hanno bloccato lo sdoganamento delle pelli da Spagna e Germania. Sia quelle ancora in stiva che quelle scaricate a terra. La misura, spiega ILM, si deve a un supplemento di cautela per contenere la diffusione del vaiolo della scimmia. Agli spedizionieri, presi alla sprovvista, è chiesto di produrre documentazione aggiuntiva per autorizzare la distribuzione della merce.

Le pelli da Spagna e Germania

La situazione, racconta ILM, è confusionaria. Non solo perché i diretti interessati non sono stati avvisati dei nuovi requisiti prima dell’arrivo a Tientsin. Ma anche perché non si capisca come mai la locale autorità portuale abbia deciso in solitaria di prendere un provvedimento del genere: gli altri porti cinesi non richiedono il supplemento di documentazione. Tant’è che, infatti, le navi ancora non impelagatasi nella burocrazia di Tientsin fanno rotta verso altri scali. Non è noto, intanto, il valore delle pelli attualmente bloccate a Tientsin.

