Come se la cavano le filiere della pelle di Bangladesh e Pakistan

In Bangladesh la pelle cresce del 33%, in Pakistan le calzature fanno +13%. I due Paesi asiatici, insomma, se la cavano bene. A diffondere i dati sulle vendite all’estero sono i rispettivi enti di statistica, certificando una ripresa che – secondo alcuni – va a discapito soprattutto della Cina, dove l’ultimo round di lockdown ha frenato la filiera della pelle.

In Bangladesh la pelle cresce del 33%

Secondo l’Export Promotion Bureau del Bangladesh, le esportazioni di pelle e prodotti in pelle hanno registrato una crescita del 33% su base annua nel periodo luglio 2021 – aprile 2022. In termini assoluti, il fatturato estero vale 1,01 miliardi di dollari. Le esportazioni di calzature in pelle rappresentano circa il 60% del fatturato totale. Per i primi 10 mesi dell’anno finanziario in corso, che per il Bangladesh va da luglio a giugno, le esportazioni sono state del 18,7% superiori all’obiettivo strategico di 852,36 milioni di dollari. Puntano ora all’obiettivo annuale di 1,03 miliardi di dollari. Le esportazioni di calzature in pelle sono cresciute del 31,46% su base annua, per un totale di 607 milioni di dollari, superando l’obiettivo del 18,42%. Quelle di pelletteria hanno raggiunto 273,18 milioni di dollari (+34,51% su base annua) e quelle di pelle finita sono aumentate del 36,93% a 131,59 milioni di dollari.

Anche in Pakistan se la cavano bene

Il Pakistan Bureau of Statistics certifica il +17,92% su base annua dell’export calzaturiero nei primi 9 mesi dell’esercizio finanziario (2021-22). In valore la performance rappresenta un tesoretto di 116,686 milioni di dollari tra luglio 2021 e marzo 2022, contro i 98,95 milioni incassati tra luglio 2020 e marzo 2021. In termini di volume, l’aumento è dell’8,37% per 13.889 mila paia. Per ciò che riguarda più nello specifico le calzature in pelle, queste hanno registrato una crescita del 13,29% del fatturato, incassando 92,7 milioni di dollari contro i 81,9 milioni di un anno fa. (art)

