Comprensorio del Cuoio in lutto: addio a Natalino Toni (Tonilab25)

Comprensorio del Cuoio in lutto. Nella notte tra il 14 e 15 gennaio 2021, si è spento l’imprenditore conciario Natalino Toni, fondatore della Conceria Toni Natalino e socio di Tonilab25 di Ponte A Egola. Aveva 90 anni.

Natalino Toni

La conceria nacque, per volontà dell’omonima famiglia, nell’ottobre del 1986. Specializzazione: pelli al vegetale per calzatura, pelletteria, selleria e cinture. Nel corso degli anni, la conceria si è evoluta fino a diventare Tonilab25. In altre parole, una sorta di laboratorio creativo per la sperimentazione di lavorazioni, trattamenti e finissaggi su pelli al vegetale, ovine, esotiche.

Il ricordo del Consorzio

“L’onestà è stata il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto – commenta il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola in una nota -. Il suo esempio resterà sempre nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

La redazione de La Conceria si unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi.