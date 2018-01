Conceria in festa: Sciarada conclude le celebrazioni per i suoi primi 40 anni

Una S in acciaio alta 6 metri (per un diametro di 8), realizzata dall’artista Marco Puccinelli, il segno identificativo della propria identità e della risoluzione a “voler lasciare qualcosa che rimanesse nel tempo”. Sabato scorso, 20 gennaio, a Castelfranco di Sotto, Sciarada e il suo titolare, Ezio Castellani, hanno concluso i festeggiamenti per i primi 40 anni di attività, svelando il monumento a forma di S posto nell’area verde che da tempo è stata adottata dalla conceria toscana, che ne gestisce la manutenzione. La scultura, insieme a una serie di opere accessorie di miglioria urbana (illuminazione, cartellonistica e segnaletica stradale, sistema di irrigazione) è il frutto di un investimento di circa 80.000 euro. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani, il consigliere regionale Andrea Pieroni e il direttore UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), Fulvia Bacchi che ha sottolineato come Sciarada, “oltre ai suoi 40 anni di attività imprenditoriale d’eccellenza, nel 2017 ne ha festeggiati anche 30 di vita associativa, rappresentando un vero e proprio esempio”.