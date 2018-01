Conceria: riparte da Santa Croce sull’Arno l’Osservatorio Congiunto UNIC / sindacati

Lo prevedeva il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, siglato lo scorso aprile da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e dalle compagini sindacali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC: ridare slancio e dimensione a un Osservatorio Congiunto che deve, in sintesi, approfondire le esigenze del settore a più livelli, trovare modi e maniere per soddisfarle, per innescare una sorta di miglioramento continuo condiviso. Dalla sottoscrizione degli intenti, si è passati alla pratica. Martedì scorso, 23 gennaio, a Santa Croce sull’Arno, si è svolto il primo incontro dell’Osservatorio, partendo da un confronto nazionale, per poi approfondirlo sul piano territoriale, alla presenza non solo di UNIC e delle rappresentanze sindacali, ma anche dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Vari e sostanziali i temi di discussione, tra cui il reperimento e l’analisi dei dati sul lavoro in conceria, la formazione, la sicurezza sul posto di lavoro, la responsabilità sociale d’impresa. Il prossimo incontro è previsto a marzo in Veneto, ad Arzignano.