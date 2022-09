Concerie acquisite e che comprano, le scarpe di Amina e Federica

Settimana calda, anzi caldissima. E non solo per la crescente attesa di Lineapelle 100 (20/22 settembre, in concomitanza con Simac Tanning) e di tutte le altre fiere di filiera accomunate dall’hashtag #finallytogether (Homi, Micam, Mipel, TheOne) di cui abbiamo scritto qui. È stata caldissima perché nei bottali della concia italiana sono girate due notizie particolarmente significative. Parliamo dell’ingresso di Prada nel capitale di Conceria Superior, con una quota che sfiora il 44% e dell’operazione extrasettoriale del Rino Mastrotto Group. A margine, ma cliccatissime, due notizie di calzatura al femminile. La prima riguarda la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, l’altra Amina Muaddi, astro nascente della scarpa mondiale.

Concerie acquisite e che comprano

Esattamente, la quota è pari al 43,65%. Equivale a quanto Prada ha acquisito del capitale di Conceria Superior. Lo ha fatto, dice Patrizio Bertelli, ritenendolo “un passo importante nel percorso di integrazione verticale della filiera produttiva”. Di tutt’altro tenore e differente prospettiva l’operazione che ha visto protagonista Rino Mastrotto Group. Il colosso conciario vicentino ha acquisito Tessitura Oreste Mariani, attiva nella produzione e commercializzazione di tessuti per l’alta moda.

Le scarpe di Amina e Federica

Federica Pellegrini, (ormai ex) campionessa di nuoto e collezionista di scarpe, ha visitato il suo calzaturificio di riferimento, Le Silla e racconta della sua passione. Amina Muaddi, invece, è sotto i riflettori del mercato perché il suo brand è incredibilmente on fire, come dimostra la crescita costante del suo fatturato, arrivato a quota 55 milioni di dollari. Un risultato che premia la qualità della sua produzione, realizzata in Italia da Sergio Rossi e da uno dei produttori di Chanel.

