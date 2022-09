Prima Homi, poi Micam, Mipel e TheOne: al via le fiere della moda

Parte il 16 settembre il round settembrino delle fiere della moda. È stato inaugurato per primo da Homi Fashion&Jewels Exhibition (in programma fino a lunedì 19). Domenica 18 si alza il sipario su Micam Milano, Mipel e TheOneMilano, in scena fino a martedì 20. Lo stesso 20, poi, è il giorno in cui aprono Lineapelle e Simac Tanning Tech. Un calendario che coinvolge l’intera filiera, da chi produce i materiali a chi realizza i prodotti finiti. Tutti gli appuntamenti si svolgono a Fieramilano Rho, riuniti sotto l’hashtag #finallytogether.

Al via le fiere della moda

Si è aperto Homi, dicevamo, il salone del bijou, del gioiello e dell’accessorio moda. Domenica è il turno di Micam, la fiera delle calzature giunta all’edizione numero 94. Saranno presenti 1.012 brand, 54% italiani e 46% esteri (+23% rispetto a marzo 2022). “Auspichiamo che Micam rappresenti, come di consueto, l’occasione per cogliere le opportunità di business – ha detto Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici (associazione aderente a Confindustria Moda) – e scoprire i nuovi trend e le opportunità dei mercati internazionali”. A Micam saranno protagoniste le collezioni per la stagione Primavera-Estate 2023. Confermati MicamX, l’area incontri e convegni dedicata all’innovazione. Nonché l’area Micam Sustainability Lab powered by Vcs, Micam Tales Square, ispirata alla campagna di comunicazione, e 12 Emerging Designers.

Mipel e TheOneMilano

In contemporanea al Micam, si svolge Mipel 122, la fiera degli accessori moda organizzata da Assopellettieri. “Ripongo grande fiducia in questa edizione e auspico che possa rappresentare un primo passo verso il ritorno alla normalità – osserva Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri e di Mipel –. Anche i numeri sono incoraggianti: gli espositori (oltre 150 marchi) sono attualmente in crescita del 15% rispetto all’edizione di marzo e +30% su settembre 2021. Di conseguenza, riscontriamo un aumento significativo del numero dei buyer internazionali. Non siamo ancora ai livelli pre-Covid, ma ci stiamo pian piano arrivando”. Anche TheOneMilano special featured by Micam è presente all’interno dei padiglioni fieristici per offrire ai buyer la possibilità di visionare il total look. L’evento mette in mostra i brand dell’abbigliamento in tessuto, pelle e pelliccia. Brand prodotti da imprese indipendenti, creative, innovative che trasmettono la “storia del fare” attraverso le collezioni slow fashion.

E poi Lineapelle e Simac Tanning Tech

L’ultimo giorno di Micam, Mipel e TheOneMilano coincide con il primo di Lineapelle 100. Al suo interno trova spazio Mipel Lab, la vetrina dei produttori di pelletteria del sourcing. In contemporanea Simac Tanning Tech. In contemporanea si svolgerà la settimana della moda che vedrà Milano capitale mondiale del fashion. (mv)

