Domani, per la pelle italiana, sarà un giovedì a tutto webinar

Un giovedì a tutto webinar, quello di domani (11 marzo 2021), per la pelle italiana. La sua trasparenza e circolarità, la terminologia e le sue virtù sostenibili saranno messe sotto i riflettori durate un doppio appuntamento online. Due eventi che vi presentiamo nelle prossime righe e ai quali è possibile partecipare liberamente.

Iniziamo dal webinar UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) e dal suo network ITPO (Investment and Technology Promotion Offices). Si tratta del primo di due seminari finalizzati al racconto della pelle e della sua matrice sostenibile. Quello di domani, in programma alle ore 16, è organizzato con Lineapelle, UNIC – Concerie Italiane e The Thinking Watermill Society. Titolo: La pelle, un materiale unico: caratteristiche, terminologia e trasparenza per il consumatore. “Questo primo webinar rappresenterà un viaggio nel mondo della pelle”, si legge nella presentazione online. Si parlerà delle “materie prime più frequentemente adoperate, delle principali lavorazioni e degli articoli più diffusi”. Un particolare “focus sarà sulle caratteristiche legate all’origine naturale del materiale che lo rendono unico ed inimitabile. Nella sessione conclusiva dell’evento verrà anche presentato l’attuale impianto normativo che disciplina la corretta terminologia per i prodotti in pelle”. A spiegare l’eccellenza della pelle italiana saranno Luca Boltri (vicedirettore UNIC) e Alessandra Siena (leather expert di Lineapelle). Per partecipare occorre registrarsi cliccando qui.

Green is the new black

Il secondo appuntamento è in agenda domattina alle 9. Si intitola “Green is the new black: perché l’economia circolare è indispensabile per costruire l’industria fashion di domani”. Tema quanto mai attuale e che, per ragioni identitarie, chiama in causa la pelle. In particolare, quella italiana che della circolarità a ciclo completo rappresenta un case history di altissimo profilo. Il webinar è organizzato da Altavia Italia e ospita, tra gli altri, Stefania Saviolo (lecturer del Dipartimento di Management e Tecnologia presso l’Università Bocconi) e Isabella Tonelli (Corporate Social Responsibility Coordinator per Vivienne Westwood). A parlare della circolarità conciaria sarà Fabiana Orlandi, CSR specialist di UNIC – Concerie Italiane. Per partecipare, anche in questo caso, occorre registrarsi cliccando qui.

