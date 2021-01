Lineapelle Sustainability Talks: dal 20 gennaio tutti connessi

Un ciclo di webinar a tutta sostenibilità. Li propone Lineapelle. E lo fa per coinvolgere tutta la sua community e, in particolare, quella di Londra e New York, dove in questo mese di gennaio 2020 si sarebbero dovute svolgere le relative edizioni di Lineapelle. Non potendo, causa Covid, ecco allora arrivare i Lineapelle Sustainability Talks con una serie di contenuti che, della sostenibilità relativa alla filiera della pelle offriranno una chiave di lettura ampia. E trasversale.

Lineapelle Sustainability Talks

Lineapelle comunica che “a partire da gennaio 2021 si svolgerà una serie di webinar moderati da N&N Sustainable Talks che affronteranno una serie di temi legati alla pelle e alla sostenibilità”. In altre parole: trasparenza, tracciabilità, circolarità, sicurezza, responsabilità sociale e certificazioni”. Argomenti di primissima attualità, perché “siamo in una nuova dimensione della sostenibilità”. Un concetto che non ha un più un connotato esclusivamente ambientale, ma si è ampliato a tutti i livelli della responsabilità aziendale, sociale e individuale.

Il palinsesto e dove cliccare per registrarsi

Gli appuntamenti sono 7. Si inizia mercoledì 20 gennaio con la presentazione del Report di Sostenibilità 2020 della pelle italiana, pubblicato da UNIC – Concerie Italiane. E si arriverà alla conclusione del ciclo martedì 16 marzo, con un approfondimento sulle certificazioni green di ICEC, l’ente di certificazione di riferimento dell’area pelle. Tra questi due “estremi”, si svolgeranno altri 5 webinar: 26 gennaio, 9 febbraio, 23 febbraio, 2 marzo, 9 marzo. Tutti i loro dettagli li potete trovare cliccando questo link, dove potete accedere anche la form di registrazione (gratuito) per ogni evento.

Tutti connessi

Il progetto dei Sustainability Talks evolve l’esperienza digitale proposta da Lineapelle durante la scorsa estate . Allora, per connettersi con la sua community internazionale, Lineapelle lanciò il suo Virtual Networking. E ottenne il risultato di sviluppare dibattiti e condivisioni a distanza di una lunga serie di temi ed esperienze aziendali.

