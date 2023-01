“Era la nonna di tutti”: Antiba dice addio a Renata Cavallini

“Era la nonna di tutti”. Così viene ricordata Renata Cavallini, madre di Graziano e Paolo Balducci, fondatori della Conceria Antiba di Ponte A Egola (San Miniato), scomparsa sabato 14 gennaio 2023 all’età di 93 anni. È stata per lunghi anni al fianco del marito Mario (detto Marchino), di figli e nipoti alla guida dell’azienda conciaria, come un punto di riferimento per tutti.

Renata Cavallini

“Era una presenza costante in conceria – racconta Laura Balducci -. Per noi che siamo una grande famiglia che lavora insieme, il suo ruolo è stato importante. Ci ha unito ancora di più”. Renata Cavallini era nata a Firenze, ma ha sempre vissuto a Castelfranco di Sotto (Pisa), lavorando inizialmente come sarta.

Il pilastro della conceria

“Era il pilastro della conceria – spiega la nipote -. Fino all’ultimo ci metteva tutti in riga, brontolando quando qualcosa non le tornava. Era una donna forte e quando diceva una cosa, era legge. È stata fondamentale per tutti noi e per Antiba, che senza di lei non sarebbe mai diventata l’azienda che è oggi”.

Nell’immagine, seduta al centro, Renata Cavallini in una recente foto di famiglia (per gentile concessione Conceria Antiba)