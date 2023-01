Far East: joint venture tra Simona Tanning e Teh Chang Tannery

Aggregazione conciaria in Cina. Simona Tanning (nella foto) e Teh Chang Tannery hanno annunciato una joint venture che si chiamerà Simona TC Company. L’alleanza nasce per permettere ai due gruppi conciari di sviluppare le proprie operazioni in Cina, Vietnam e Bangladesh con una produzione annua totale di 80 milioni di piedi quadrati. Il focus dell’attività è il settore calzaturiero.

Joint venture

A guidare la società nata da questa joint venture saranno Richard Pai e Marcelo Marder. L’operazione arriva in un momento “di vasto cambiamento del contesto geopolitico ed economico dell’industria calzaturiera”, dicono i due manager. (Fonte: International Leather Maker). “Siamo convinti che occorra iniziare ed evolvere il business con metodi più efficienti per migliorare il servizio ai nostri clienti”.

I numeri

Con oltre 850 dipendenti, Simona Tanning controlla una conceria a Yangjiang, una a Zongshan e un’altra a Dacca. Nel dicembre 2022 ha avviato un’attività in Vietnam. Teh Chang tannery è di proprietà taiwanese e ha stabilimenti a Taiwan, Cina e Vietnam. È focalizzata sulla produzione di pellami per i mercati globali del lifestyle e delle calzature. (mv)

