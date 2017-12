Formazione e conceria: Stefania e Gaiera accolgono 30 studenti che “studiano la scarpa”

Prima da Conceria Stefania di Castano Primo, poi (oggi) da Conceria Gaiera di Robecchetto con Induno. La pelle lombarda apre le porte agli studenti. Conceria Stefania ha accolto 30 ragazzi del corso d’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per il Settore Calzaturiero, inaugurato lo scorso ottobre, I ragazzi, accompagnati dai docenti di Arsutoria School e Istituto Bernocchi di Legnano, capofila del progetto, hanno potuto scoprire le fasi di lavorazione che precedono la confezione di una calzatura. Il corso di formazione, promosso tra gli altri da Assocalzaturifici, punta infatti a integrare formazione in aula con visite in azienda, nel solco dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Oggi, seconda esperienza, presso Conceria Gaiera. “La collaborazione con le aziende del settore – spiega in una nota il direttore di Confindustria Alto Milanese, Andrea Pontani – è fondamentale per la buona riuscita del corso. Grazie alla presenza di attori leader a livello mondiale, il territorio è riuscito a mantenere livelli di eccellenza manifatturiera, che rappresenta motivo di orgoglio e costituisce la base per il lavoro delle future generazioni”.