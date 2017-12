Genius Loci a Tokyo: Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale vola in Giappone

“Un prodotto artigianale di tradizione centenaria”. Un marchio che “con orgoglio” garantisce l’autenticità della pelle al vegetale toscana”. Ieri, 30 novembre, il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale è tornato in Giappone, a Tokyo, per proporre agli operatori di settore una giornata interamente dedicata alla sua specialità di prodotto. L’evento, dal titolo Genius Loci, si è articolato in un’esposizione di pellami rappresentativa delle collezioni delle 22 concerie associate e dei prototipi di accessori realizzati dai giovani designer che hanno partecipato al concorso internazionale Craft The Leather 2016. La location dell’evento, come da tradizione, è stata l’Istituto Italiano di Cultura, dove si è svolto un seminario di approfondimento durante il quale sono intervenuti Simone Remi (presidente del Consorzio e titolare della Conceria Badalassi Carlo), Massimo Boldrini (vicepresidente e titolare della Conceria La Perla Azzurra) e Manuel Casella (membro del Consiglio Direttivo del Consorzio).