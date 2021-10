Gli investimenti di Louisiane: l’esotico tra Milano e la Toscana

Le strategie di un protagonista della pelle esotica. Abbiamo parlato degli investimenti di Louisiane con Gianni Lotta e Amanda Vojvodin-Dargenio, rispettivamente sales manager e marketing & events manager della società, parte di HCP (Hermès Cuirs Précieux). La conversazione su La Conceria n. 9 spazia da quanto si fa nel quartier generale milanese, dove l’azienda gestisce il magazzino, riceve i clienti e cura le attività di Louisiane Academy. E, soprattutto, delle iniziative in Toscana, dove Louisiane in collaborazione con la conceria Tonilab25 ha un piano di espansione in tre tappe. Dopo showroom e magazzino, verrà l’Innovation Hub.

L’intervista a due voci offre un approfondimento a 360 gradi sui movimenti e le prospettive di Louisiane. Sul tavolo ci sono l’esigenza di una società storicamente milanese di ampliarsi verso Ponte a Egola: “Essere in Toscana – si legge su La Conceria n. 9 –, a due passi da Scandicci e dalle griffe, nel distretto conciario e nei pressi dei fornitori chimici, è fondamentale”. La cornice è quella di un mercato dove la ripresa c’è, ma è “a macchia di leopardo”, e dove per il ritorno ai livelli pre-pandemici bisogna aspettare “ancora due o tre anni”. Lotta e Dargenio spiegano come la filiera delle pelli pregiate rimanga artigianale, ma attenta all’innovazione e alla formazione. E come, in questo senso, nel 2018 abbiano reputato opportuno istituire un’Academy per proporre a studenti e addetti ai lavori, in un ecosistema mediatico fatto di slogan e superficialità, un’offerta informativa di qualità.

