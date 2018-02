GST Autoleather, per il closing ci vogliono 60 giorni. Il ceo esulta “Cessione passo necessario”

I vertici di GST Autoleather tirano un sospiro di sollievo: “La vendita è il passo necessario per garantire i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri fornitori”. È il commento, affidato a una nota, di Dennis Hiller, ceo dell’azienda specializzata nella pelle per automotive e imbottito, alla cessione del titolo alla cordata di creditori raccolti nella sigla GST Lender Acquisition Corp. “Siamo lieti che il Tribunale abbia approvato l’acquisto da parte di chi conosce molto bene il nostro business – aggiunge Hiller –. Aspettiamo la conclusione della transazione (il closing arriverà in circa 60 giorni, ndr), intanto siamo concentrati nell’offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità”. Le parti coinvolte nel deal si dicono convinte del potenziale di recupero di GST, entrato in ottobre in regime di Chapter 11 oberato da circa 200 milioni di dollari di debiti.