Sostenibile, sociale, circolare. L’intuizione di base è semplice: trasformare uno scarto della pesca, quelle pelli che gli stessi pescatori solitamente gettano in mare, nella materia prima per un brand di moda. Come tutte le idee semplici, è anche efficace. Pili Luna, stilista e fotografa honduregna laureata summa cum laude in Arti Liberali presso l’Encott College…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI